Buongiorno oggi ringrazio una nostra cara ascoltatrice Lellalella che durante l'anno mi manda molte ricette, questa è molto buona e gustosa "Paccheri al ragù con porri e salsiccia.

Ha concesso anche le foto del piatto finale.

Sone sempre molto contenta quando mi mandate le vostre ricette.

Paccheri al Ragù con Porri e salsiccia

Ingredienti per 2 persone

Paccheri 160 gr

Un porro

Una salsiccia

Mezzo bicchiere di vino bianco

Passata di pomodoro (mezzo bicchiere o un bicchiere)

Peperoncino piccante

Sale

Olio extravergine di oliva

Prezzemolo tritato per guarnire e un po’

parmigiano

Preparazione:

In un tegame mettete un pochino di olio e il porro tagliato a rondelle insieme alla salsiccia sbriciolata. Fate soffriggere un po’, dopo aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco, quando il vino sarà evaporato aggiungete la passata di pomodoro, salate e mettete anche il peperoncino piccante. Quando il sugo di pomodoro si sarà ritirato è pronto. Mentre finite di fare cuocere il sugo mettete a bollire abbondante acqua salata per cuocere i paccheri, scolateli al dente e metteteli nel tegame del sugo per farli insaporire, dopo impiattare e mettete un po’ di prezzemolo finemente tagliato e una bella manciata di parmigiano!

Lellalella

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.