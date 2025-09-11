Paccheri al Ragù con Porri e salsiccia

Fonte foto: lellalella

Buongiorno oggi ringrazio una nostra cara ascoltatrice Lellalella che durante l'anno mi manda molte ricette, questa è molto buona e gustosa "Paccheri al ragù con porri e salsiccia.

Ha concesso anche le foto del piatto finale.

Sone sempre molto contenta quando mi mandate le vostre ricette.

Paccheri al Ragù con Porri e salsiccia
Ingredienti per 2 persone
Paccheri 160 gr
Un porro
Una salsiccia
Mezzo bicchiere di vino bianco
Passata di pomodoro (mezzo bicchiere o un bicchiere)
Peperoncino piccante
Sale
Olio extravergine di oliva
Prezzemolo tritato per guarnire e un po’
parmigiano
Preparazione:
In un tegame mettete un pochino di olio e il porro tagliato a rondelle insieme alla salsiccia sbriciolata. Fate soffriggere un po’, dopo aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco, quando il vino sarà evaporato aggiungete la passata di pomodoro, salate e mettete anche il peperoncino piccante. Quando il sugo di pomodoro si sarà ritirato è pronto. Mentre finite di fare cuocere il sugo mettete a bollire abbondante acqua salata per cuocere i paccheri, scolateli al dente e metteteli nel tegame del sugo per farli insaporire, dopo impiattare e mettete un po’ di prezzemolo finemente tagliato e una bella manciata di parmigiano!
Lellalella

