Palio di Bagno a Ripoli, presentato il drappo: è di Riccardo Neri

Palio, tutto pronto per la sfida tra le Contrade di Bagno a Ripoli. L’appuntamento con i giochi rinascimentali, il corteo in abiti d’epoca e infine il momento atteso della Giostra della Stella è per domenica 14 settembre ai giardini “Silvano Nano Campeggi” ai Ponti sulla via Roma, con la 46esima edizione della manifestazione.

Intanto ieri sera, nell’ambito delle iniziative collaterali in attesa del Palio, si è svolta la tradizionale cena collettiva, ospitata causa maltempo al Gobetti-Volta.

Per l’occasione è stato presentato il drappo destinato al vincitore della manifestazione, realizzato come sempre da un artista del territorio. Quest’anno a firmare il Palio è Riccardo Neri che ha raffigurato un cavallo accompagnato da stelle, simboli della Giostra, e i simboli delle Contrade: Torre, Cavallo e Mulino (nella foto l’artista con il sindaco, l’assessora alle Manifestazioni storiche, il presidente dell’associazione Giostra della Stella – Palio delle Contrade Antonio Arcangeli e la confezionatrice del Palio Mila Scatena). Stasera ai giardini “Campeggi” è invece la volta della “provaccia”: i cavalieri saliranno in sella ai loro destrieri per la prova generale di assegnazione alla contrada.

Domenica 14 settembre, giorno vero e proprio della manifestazione, il chiosco I’Barroccio sarà aperto dalle 10.00 di mattina. Alle 15.00, avrà inizio il concentramento degli atleti delle contrade, in campo per tutto il pomeriggio con i giochi dell’antichità. Alle 15.30 benedizione del Palio e degli atleti nell’anello della Giostra. Le gare avranno inizio alle 16.00: Cavallo, Mulino e Torre si sfideranno nella corsa con l’uovo, nel tiro alla fune, nella corsa con i sacchi, per poi finire, lungo la via Roma, con la corsa con i cerchi e la corsa con i barrocci.

Alle 20.30 avrà inizio la sfilata del corteo storico del Palio con musici e sbandieratori pronti a dare spettacolo e i costumi pregiati delle dame e dei figuranti. Il corteo partirà da via Bocci, per proseguire lungo via Roma in piazza della Vittoria e da lì arrivare all’anello dei Ponti. Dopo gli inni ufficiali eseguiti dalla Filarmonica Cherubini, avrà inizio la Giostra della Stella. I cavalieri saranno chiamati a infilzare con la spada la stella appesa al leone dorato che simboleggia Bagno a Ripoli. I punti totalizzati da ciascuna contrada durante la Giostra saranno sommati a quelli guadagnati durante le gare pomeridiane per proclamare il vincitore che si aggiudicherà il drappellone.

In occasione della manifestazione, domenica 14 settembre, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità. La SP 1 - Via Roma verrà chiusa al transito dei veicoli, dall'intersezione con Via degli Olmi all'intersezione con Via Procacci, dalle ore 17.00 fino al termine della manifestazione prevista per le 24.00. Di conseguenza anche le seguenti vie saranno chiuse al transito dei veicoli in corrispondenza delle intersezioni con Via Roma: Via Nave a Rovezzano, via Le Plessis Robinson, via Pizzi, via Ritortoli.

L’area laterale di Via Roma in corrispondenza di Via Pizzi (area ex capolinea trasporto pubblico) sarà invece chiusa dalle ore 13.30 fino a termine manifestazione.

Viabilità alternativa da e per Firenze e San Donato, con indicazioni in luogo: Via Olmi – Viale Pian di Ripoli – Via Granacci – Viale delle Arti – Via F.lli Orsi.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

