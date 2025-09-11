Pisa celebra le nozze d'oro e di diamante

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 13 settembre alle ore 16, al Giardino Scotto, l’Amministrazione comunale celebra coloro che hanno raggiunto i traguardi delle nozze d’oro e di diamante, ovvero i 50 e i 60 anni di matrimonio. Sono oltre 370 le coppie del Comune di Pisa sposatesi negli anni 1965, 1974 e 1975, tutte invitate all’iniziativa.

Durante la cerimonia, alla quale sono attese oltre 500 persone tra i festeggiati e i loro familiari, ogni coppia partecipante riceverà dall’Assessore ai rapporti con il cittadino del Comune di Pisa un omaggio floreale e una pergamena di ricordo. La celebrazione si concluderà con il taglio della torta e il brindisi.

Modifiche alla sosta. Per consentire lo svolgimento dell’evento, sono state disposte modifiche alla sosta sul Lungarno Fibonacci. Dalle 14.30 alle 18.30 di sabato 13 settembre, nel tratto dall’arco dei Marinai d’Italia al ponte della Fortezza (lato sinistro), secondo il senso di marcia vigente, è previsto divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli partecipanti alla cerimonia che dovranno esporre sul cruscotto la lettera d’invito, valida esclusivamente per il giorno 13 settembre dalle 14.30 alle 18.30.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
10 Settembre 2025

Cantieri di Storia, 170 studiose e studiosi a Pisa per la XII edizione dell'evento

Si terrà a Pisa dal 11 e 13 settembre 2025 la tredicesima edizione di “Cantieri di Storia”, uno dei principali appuntamenti pubblici della storiografia italiana: un’occasione biennale di confronto tra [...]

Pisa
Attualità
9 Settembre 2025

Nasce all'Università di Pisa il primo master su esoterismo, religioni e nuove spiritualità

L’Università di Pisa inaugura il primo Master in Italia dedicato allo studio accademico dell’esoterismo, che esplora misticismo, intelligenza artificiale e nuove forme di spiritualità contemporanee. Il percorso, intitolato “Religioni, Esoterismi [...]

Pisa
Attualità
8 Settembre 2025

Ridurre traffico in via del Chiassatello, lavori e modifiche alla viabilità

Istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Livornese tra il ponte dell’Incile e la via Aurelia, con l’obiettivo di ridurre il traffico in via del Chiassatello. Sono [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina