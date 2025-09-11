Pontedera, nuove aggressioni al personale sanitario: Meini (Lega) chiede più sicurezza negli ospedali

“Nell’esprimere la nostra solidarietà alla guardia giurata, all’infermiere ed all’operatore sanitario aggrediti, in due distinte occasioni, all’ospedale di Pontedera, è chiaro che questi ennesimi episodi di violenza gratuita accaduti all’interno di un Pronto Soccorso, testimoniano coma la problematica sia tuttora pericolosamente presente e quindi colpevolmente irrisolta£, afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e capolista a Pisa e provincia nelle prossime elezioni regionali.

“Se, come più volte ribadito dal Presidente Giani la Sanità territoriale debba essere valorizzata(finalmente, dopo anni, se n’è accorto..) questa operazione passa anche dal rendere sicuri i nosocomi, perché chi ci lavora, già tra mille problemi vista l’atavica carenza di personale, non deve vivere con il quotidiano assillo di essere bersaglio di qualche esagitato paziente - precisa l’esponente leghista -.

È doveroso, dunque, che l’Asl competente si dia una svegliata pure su questa palese criticità-sottolinea la rappresentante della Lega.” “Gran parte del bilancio regionale è, giustamente, riservato a questo delicato settore; c’è solo un “piccolo” particolare, ovvero che i soldi vengono spesi male e per colpa di una malagestione si continua, poi, a bussare al Governo, incolpandolo di mancanze, assolutamente non sue - insiste Meini -.

E’ ora di finirla con le chiacchiere targate Pd: occorre cambiare immediatamente registro, ascoltando davvero i sanitari che, ogni giorno, vivono sulle loro spalle un’odissea lavorativa non più tollerabile", conclude il Consigliere.

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio Stampa