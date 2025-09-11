Prorogata la 'zona rossa' a Castelfiorentino: controllate 1.402 persone, 20 ordini di allontanamento

Cronaca Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Sarà prorogato di altri quattro mesi il divieto di stazionamento nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Castelfiorentino. La decisione è stata assunta il 9 settembre durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, con la partecipazione del sindaco Francesca Giannì e dei vertici delle Forze di polizia.

Dal 10 marzo, data di entrata in vigore dell’ordinanza, sono state controllate 1.402 persone ed emessi 20 ordini di allontanamento. In cinque casi, i destinatari erano già stati colpiti da analogo provvedimento e sono stati quindi deferiti all’Autorità giudiziaria per reiterazione della condotta.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, riguarda un’area che comprende via Cosimo Ridolfi, via Garibaldi, via Agostino Testaferrata, via della Costituente, piazza Antonio Gramsci, via XX Settembre, via XXIV Maggio e via Matteotti.

La proroga, sottolinea la Prefettura, risponde all’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti aggressivi e pericolosi, tutelando la libertà di movimento e la possibilità di svolgere attività lecite senza subire minacce o molestie.

Notizie correlate

Castelfiorentino
Cronaca
2 Settembre 2025

Condannato per spaccio e ricercato da mesi: arrestato 47enne a Castelfiorentino

I Carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato un 47enne italiano, già condannato e ricercato per un ordine di carcerazione del Tribunale di Firenze. Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo è stato [...]

Castelfiorentino
Cronaca
2 Settembre 2025

Sorpreso a vendere hashish nel centro di Castelfiorentino, arrestato 35enne

I carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato un 35enne di nazionalità marocchina con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nella mattinata del 29 agosto [...]

Castelfiorentino
Cronaca
1 Settembre 2025

Ucciso da un fulmine a Castelfiorentino mentre esce per dare da mangiare al cane

Un uomo è morto a causa di un fulmine a Castelfiorentino. Si chiamava Sauro Bellini, era castellano di origine ma residente a Pescia. Stando a una prima ricostruzione, sabato 30 [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina