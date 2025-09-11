Prorogata la 'zona rossa' a Castelfiorentino: controllate 1.402 persone, 20 ordini di allontanamento

Sarà prorogato di altri quattro mesi il divieto di stazionamento nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Castelfiorentino. La decisione è stata assunta il 9 settembre durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, con la partecipazione del sindaco Francesca Giannì e dei vertici delle Forze di polizia.

Dal 10 marzo, data di entrata in vigore dell’ordinanza, sono state controllate 1.402 persone ed emessi 20 ordini di allontanamento. In cinque casi, i destinatari erano già stati colpiti da analogo provvedimento e sono stati quindi deferiti all’Autorità giudiziaria per reiterazione della condotta.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, riguarda un’area che comprende via Cosimo Ridolfi, via Garibaldi, via Agostino Testaferrata, via della Costituente, piazza Antonio Gramsci, via XX Settembre, via XXIV Maggio e via Matteotti.

La proroga, sottolinea la Prefettura, risponde all’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti aggressivi e pericolosi, tutelando la libertà di movimento e la possibilità di svolgere attività lecite senza subire minacce o molestie.

