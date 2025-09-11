Raddoppio linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini, corse in partenza

Pistoia
Sarà operativo da lunedì 15 settembre 2025. Soddisfazione di Giani e Baccelli per "l'opera ferroviaria più importante realizzata in Toscana negli ultimi dieci anni". Allo studio un incremento dei treni sulla nuova tratta

Entrerà in esercizio a partire da lunedì 15 settembre, in coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini.

La corsa inaugurale, alla presenza delle autorità, si è svolta questa mattina. Il treno ha percorso i 12 chilometri del nuovo tratto, che si sviluppa in sostanziale affiancamento al binario “storico”, ad eccezione di un unico tratto, pari a circa 2 km (la cosiddetta “variante di Serravalle”), ove è stato necessario “abbandonare” il tracciato attuale al fine di migliorarne le caratteristiche (maggiore velocità e minore pendenza), uniformandolo allo standard dell’intera tratta, realizzando una nuova galleria a doppio binario denominata “Serravalle”.

Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli hanno espresso tutta la loro soddisfazione per l’entrata in esercizio del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, un’opera complessa e che ha richiesto un notevole impegno tecnico per attraversare, anche con i nuovi binari, il colle di Serravalle, con la conseguente realizzazione di una nuova galleria lunga 1.600 metri. Si tratta dell’opera ferroviaria più importante realizzata in Toscana negli ultimi dieci anni. Secondo i due amministratori miglioreranno puntualità e intensità del servizio, con l’utilizzo di un maggior numero di treni. Quelli che partiranno da Montecatini invece che da Pistoia alla volta di Firenze saranno sei nei feriali e, in direzione opposta, invece di fare capolinea a Pistoia, sette arriveranno fino a Montecatini. Quindi verrà offerto un servizio migliore ai tanti abitanti della Valdinievole così come a tutti i viaggiatori della relazione Firenze-Viareggio. Presidente e assessore hanno annunciato che, in vista del prossimo cambio di orario, in calendario a dicembre, si sta lavorando per incrementare i treni sulla tratta Pistoia Montecatini con aumento delle fermate a Montecatini Terme e a Serravalle.

Nell’ambito degli interventi di raddoppio sono state eseguite modifiche significative anche alla configurazione impiantistica delle stazioni di Pistoia e Montecatini Terme, oltre alla trasformazione da stazione a “fermata” dell’impianto di Serravalle Pistoiese.

Sono state inoltre realizzate opere sostitutive e viabilità alternative e soppressi i sette passaggi a livello presenti sull’intera tratta Pistoia-Montecatini Terme.

