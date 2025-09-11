Regionali, la Lega presenta la lista dei candidati per il collegio di Prato

Condividi su:
Leggi su mobile

“La Lega ufficializza la propria squadra di candidati al Consiglio Regionale della Toscana per il collegio della provincia di Prato. Una lista forte, radicata nel territorio, con profili di esperienza e di rinnovamento, pronta a rappresentare i cittadini di tutta la provincia di Prato e a portare in Regione le istanze di una comunità troppo spesso dimenticata dal centrosinistra in questi anni.

Capolista sarà Claudiu Stanasel, già Vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato e Capogruppo della Lega. Classe 1994. Nato a Craiova, in Romania, e residente a Prato. Al secondo posto Letizia Faggi, Responsabile del Dipartimento Sport della Lega Prato e impiegata come ottico. Classe 1972. Nata a Prato e residente a Vaiano. Al terzo posto Luis Micheli Clavier, Segretario Comunale della Lega Prato e già Consigliere Regionale nella VI Legislatura. Classe 1947. Nato a Barquisimeto, in Venezuela e, residente a Montemurlo. Al quarto posto Viola Stefanacci, Studentessa in Scienze Politiche all’Università di Firenze e Responsabile Organizzativo della Lega Giovani Prato. Classe 2001. Nata a Firenze e residente a Prato. Al quinto posto David Carlesi, Responsabile Enti Locali della Lega Prato, commerciante e fondatore di Assidea, l’associazione degli ambulanti della Toscana. Classe 1963. Nato e residente a Prato. Chiude la lista Cecilia Casentini, candidata in rappresentanza del Popolo della Famiglia sulla base dell'accordo siglato con la Lega. Dipendente USL. Classe 1966. Nata a Firenze e residente a Prato.

La Lega si presenta quindi con una squadra capace di coniugare esperienza amministrativa, energie giovani, professionalità e radicamento territoriale. Una lista che punta a raccogliere la sfida del cambiamento e a riportare Prato al centro di una Regione Toscana attenta ai cittadini, allo sviluppo economico e alla sicurezza.​ I sei candidati della Lega per il collegio di Prato verranno presentati ufficialmente alla cittadinanza la prossima settimana, in un incontro pubblico che sarà l’occasione per illustrare programmi, progetti e priorità per il futuro di Prato e della Toscana."

Fonte: UFFICIO STAMPA - LEGA PRATO


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina