San Casciano omaggia Stefano Benni con una serata speciale

Si terrà domani, venerdì 12 settembre, alle ore 21.30 nell'arena estiva (via Lucardesi, 10) una serata speciale dedicata allo scrittore Stefano Benni con la messa in scena di “Amlieto – Il principe non si sposa”. E’ l’omaggio che il Comune di San Casciano in Val di Pesa dedica alla grande penna italiana, venuta a mancare lo scorso 9 settembre. La sua ironia tagliente e il suo spirito visionario hanno segnato profondamente la cultura contemporanea. Nell’ambito della rassegna di eventi all'aperto “Effetto Notte”, che intreccia cinema, concerti, teatro, libri ed eventi speciali, la Compagnia Benoltre presenterà “Amlieto – Il principe non si sposa” per la regia di Laura Neri e Orvelio Scotti.

Una travolgente parodia del celebre Amleto, firmata dal genio di Stefano Benni. Un testo raro, pungente e sorprendentemente attuale, rappresentato l'ultima volta negli anni '90 dai mitici Broncoviz. Sul palco dell’arena si esibiranno Chiara Valentini, Maria Chiara Salucco, Francesco Bartoletti, Salvatore Clemente, Angelo Salerno, Marcello Sbigoli, Aldo Innocenti, Michele Redaelli. Le scenografie sono firmate da Lapo Scotti, le luci e le musiche sono di Lorenzo Castagnoli, mentre i costumi sono stati realizzati da Valeria Franceschini.

Lo spettacolo era stato programmato in origine per questa sera, giovedì 11 settembre, ma considerate le condizioni meteo non favorevoli, è stato rinviato a domani, sempre nell’arena estiva di San Casciano (Via Lucardesi 10).