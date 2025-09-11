San Miniato presenta la Carta dei diritti delle persone anziane

Anche il Comune di San Miniato, il primo nel Valdarno Inferiore, ha adottato la Carta dei diritti delle persone anziane, un importante strumento nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali (SPI CGIL, CGIL, UIL, FNP CISL) nell’ambito della contrattazione sociale. Alla presentazione in Sala del Consiglio erano presenti Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, l’assessore alle politiche sociali Matteo Squicciarini, e le rappresentanze sindacali Maria Borsò (Spi-Cgil), Alessandro Gasparri (segretario Cgil Pisa), Angelo Colombo (Uil) e Nicola Giacomelli (Cisl) coinvolte nel progetto. Presenti anche Graziano Barsotti (Uil pensionati), Silvia Vezzosi (segretaria provinciale Cgil con delega contrattazione sociale), Fabio Carmignani (segretario generale Spi) e Luciano Nacci (segretario generale della Lega Spi San Miniato).

La Carta è pensata come un vademecum cartaceo, semplice e completo, contenente tutte le informazioni utili (indirizzi, contatti, servizi attivi) per facilitare l’accesso delle persone anziane, in particolare quelle con minori competenze digitali, ai servizi socio-sanitari e pubblici del territorio. L'amministrazione aderisce con entusiasmo alla costruzione di una grande rete per un fine essenziale: non lasciare indietro nessuno e ringrazia i sindacati per il lavoro condiviso, il personale per la sensibilità e l’impegno quotidiano. A San Miniato sono oltre 1.600 gli over 65 che vivono da soli: è fondamentale creare strumenti e sinergie che permettano loro di non sentirsi isolati e di ricevere supporto concreto. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, con un focus particolare sull’inclusione digitale.

"L'obiettivo principale dell'intero progetto - hanno dichiarato i sindacati - è quello di andare incontro ai nostri iscritti con minori competenze digitali, spesso persone più fragili, dando loro l'opportunità di avere, in un unico opuscolo cartaceo, un semplice e completo vademecum, a cui sarà data massima diffusione, e tutte le informazioni necessarie, come indirizzi, recapiti, e altro, per accedere a tutti i servizi dei quali hanno necessità. Un modo per far sentire meno sole le persone che vivono sui nostri territori. Un lavoro collettivo, di squadra".

L'amministrazione ha avviato da tempo l'attivazione sostegni alla digitalizzazione, per aiutare gli anziani a usare Internet, SPID, App e altri strumenti utili per migliorare la qualità della vita, anche in ambito sanitario. La Carta dei diritti delle persone anziane sarà distribuita ampiamente sul territorio, nelle farmacie comunali grazie alla collaborazione con l'Azienda Speciale Farmacie e sarà disponibile anche nelle sedi comunali, nelle biblioteche, nelle sedi sindacali e nei servizi socio-sanitari. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio politiche sociali del Comune di San Miniato: 0571 406740 - 750.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa