Santa Maria a Monte , Utopia del Buongusto 2025: In scena 'L’aiuto becchino', tra comicità e vita in cimitero

Venerdì 12, sabato 13, domenica 14 settembre 2025 alle 21,30 all’interno della Rocca, nel centro storico di Santa Maria a Monte (Pisa), Guascone Teatro presenta «L’aiuto becchino». Di e con Andrea Kaemmerle, Fabrizio Liberati, Marco Fiorentini. Regia Andrea Kaemmerle. In scena una storia vera e personale, la vita di una famiglia in un luogo “decisamente se­rio”: il cimitero di Campi Bisenzio.

Cena alle 20,00 presso “Bar La Rocca” (tagliere e bevuta con posto a sedere) 15,00€. Info e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Se puoi non perderti: il centro storico con la casa del Carducci, e la meravigliosa vista dalla Rocca.

Torna il cimitero più buffo del mondo, al suo undicesimo anno di vita, che ha fatto la storia nel teatro urbano, da sempre grande amore di Guascone Teatro, ovvero quelle situazioni in cui un luogo della città si fa palcoscenico. Il teatro urbano è quella cosa che si può fare anche in teatro.

L’aiuto becchino nasce dall’omonimo testo di un bravissimo scrittore, Giacomo De Bastiani, che nella sua opera è riuscito a mescolare con incredibile maestria ingredienti fortemente comici, pensieri arguti e molta dolcezza. Ne nasce una girandola di personaggi talmente buffa da riconciliarci con la paura della morte. Un modo molto intelligente per addomesticare ed in fondo addolcire il giusto terrore della fine dei nostri giorni.

Non potevamo farci scappare un’idea tanto curiosa che ha portato alla nascita di uno spettacolo dove il pubblico si trova inserito completamente in scena, un po’ protagonista, un po’ consigliere e un po’ testimone degli eventi. In scena tre attori forgiati dalla stessa accademia della vita, amici che si conoscono e si intendono molto bene.

Il festival ‘Utopia del Buongusto’, accompagnato dallo slogan “Solo l’ironia salverà il mondo”, torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Tra le province di Lucca, Pisa, Firenze e Livorno.

Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Utopia del Buongusto è una iniziativa finanziata con il contributo dei comuni di: Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

Tre cifre: 28 anni compiuti, 1604 serate fatte a fine festival, oltre 200.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it. Un pieno di appuntamenti con tanti graditi ospiti, tra nuove e vecchie conoscenze.

Non mancherà la magia del "racconto di mezzanotte". Come da tradizione, alla fine di ogni serata ci sarà un piccolo racconto di mezzanotte o altre piccole sorprese speciali riservate agli spettatori. Per i pochi nottambuli impavidi, ecco cinque, dieci minuti per lasciarci con una favola, un pensiero, con un bacio. Attori giovani o esperti, spettatori e cuochi si lanceranno in questa piccola carezza della buonanotte.

Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. I famosissimi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano: il sapere gustoso di una famiglia che da generazioni produce piaceri con grande intensità.

Utopia per Emergency. A volte l’amore va dichiarato. Da molti anni seguo il lavoro iniziato da Gino Strada: i suoi libri e le sue battaglie mi hanno sempre fatto star bene e spostano di non poco la stima verso il genere umano. Adesso è il nostro tempo di fare un passo in più e di ringraziare Emergency per quanto fa e per la trasparenza del suo agire. Quest’anno NON faremo le magliette del Festival, ma abbiamo deciso di acquistare per tutto lo staff le maglie Utopia di Emergency, inoltre per ogni spettatore che nel periodo del festival si presenterà con una maglietta Utopia acquistata direttamente dai canali di vendita di Emergency, Guascone Teatro regalerà un biglietto d’ingresso a uno spettacolo. Un piccolo gesto, una dichiarazione d’amore.

