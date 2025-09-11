Si aprono le iscrizioni per il Centro Attività Musicale di Empoli

Il Centro Attività Musicale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Empoli, apre le iscrizioni alla scuola di musica per l’anno scolastico 2025/2026.

I corsi sono tenuti da professori diplomati e laureati presso i Conservatori italiani ed europei e/o affermati musicisti professionisti (www.camempoli.it) .

Gli strumenti musicali sono i seguenti : violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno, tuba, pianoforte, chitarra classica ed elettrica, basso elettrico, mandolino, fisarmonica, batteria, canto classico e canto moderno.

Sono previsti corsi di musica classica, rock e jazz con orario pomeridiano per bambini e ragazzi, orario serale per adulti, corsi di gioco-musica a partire da 3 anni.

L’offerta formativa complessiva prevede la lezione di strumento individuale affiancata dalla lezione teorica di gruppo e da quella di musica d’insieme.

Molteplici le occasioni per suonare insieme proposte dalla scuola: orchestra dei bambini, orchestra dei ragazzi, orchestra adulti, banda, gruppo d’archi, laboratori pop, rock, jazz e coro adulti, rappresentano il fulcro dell’azione didattica dei corsi del CAM.

Per i ragazzi più talentuosi e motivati sono previsti corsi professionalizzanti, compresi la preparazione agli esami di ammissione ai licei musicali ed ai corsi accademici dei Conservatori.

Iscrizioni ed informazioni:

dal 1 al 20 settembre, la segreteria sarà aperta tutti i giorni presso la sede di P.za Matteotti n.3-5 con orario 17.30/19.30, oppure contattando il numero 3756370847.

Inizio dei corsi individuali 22 settembre

Fonte: Ufficio Stampa