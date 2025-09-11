Stabbia accende i motori: torna ‘Spring on the Road’ per la settima edizione

Domenica 14 settembre Stabbia sarà luogo di incontro per tanti appassionati di supercar, in occasione dell'evento " Spring on the Road", arrivato alla sua settima edizione.

Saranno presenti auto di prestigio e tanti amici per ricordare Gianni Prislei e la sua passione per il mondo dei motori.

Le auto saranno esposte presso il piazzale Bar Goretti in via Francesca sud 104,dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

In tarda mattinata partiranno in gruppo con scorta, direzione San Casciano.

Fonte: Ufficio Stampa