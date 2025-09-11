'Visioni metamorfiche': a Empoli le opere di Gianluca Badiani e Alessandro Secci

Si inaugura sabato 13 settembre 2025, alle ore 18.00, presso l’associazione Sincresis (via della Repubblica 52/54), la mostra Visioni metamorfiche, doppia personale che mette a confronto le opere di Gianluca Badiani e Alessandro Secci, due artisti attivi da tempo nel panorama toscano.

L’esposizione propone un dialogo tra mondi visivi distinti, ma accomunati dalla capacità di trasformare e metamorfosare le suggestioni del reale in linguaggio pittorico. Nei dipinti di Badiani emergono figure e simboli che attingono all’inconscio collettivo e al retaggio dell’infanzia, combinando ironia e inquietudine. Le forme sembrano affiorare da scenari onirici, in un continuo gioco tra controllo e casualità, capace di trasportare l’osservatore in dimensioni surreali.

Le tele di Secci, invece, si nutrono dell’energia vitale della natura: elementi vegetali, minerali e marini si intrecciano in composizioni che richiamano la fragilità dell’esistenza e l’incessante trasformazione del vivente. Il suo linguaggio pittorico restituisce dinamismo e tensione, invitando a riflettere sul rapporto tra precarietà ed energia creativa, tra entropia e resistenza.

La mostra diventa così un percorso introspettivo, in cui lo spettatore è chiamato a riconoscere emozioni, desideri e paure, fino a ritrovare una nuova consapevolezza di sé.

Notizie correlate