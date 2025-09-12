A Fucecchio arriva il 'bonus estate', il contributo a sostegno delle spese per i centri estivi

Per sostenere in maniera diretta le famiglie che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi, il Comune di Fucecchio ha approvato il “bonus estate”. Il bando prevede l'erogazione di un contributo in base alla situazione economica della famiglia individuata attraverso l'ISEE, ed è rivolto alle famiglie dei bambini/e e ragazzi/e dai 3 agli 11 anni, estendibile a 14 anni in caso di disabilità, residenti nel Comune di Fucecchio, che abbiano frequentato le scuole dell'infanzia o primarie e che siano stati iscritti ad uno dei centri estivi promossi dal Comune ed organizzati dalle associazioni che avevano risposto all'avviso di interesse per l'organizzazione e la gestione delle attività estive 2025, ovvero G.S. Folgore Pallacanestro Fucecchio, Associazione Fucecchio Turismo, Associazione Jumping, Junior Tennis School Asd, La Calamita Odv, Libreria Blume, Movimento Shalom Odv, Riddadarte Aps (Verd&Acqua al lago I Salici), UISP Zona del Cuoio Aps, AC Giovani Fucecchio 2000, Associazione Smile Fucecchio, Scuola in Natura.

Sarà possibile presentare la domanda di contributo a partire dal 22 settembre e fino al 12 ottobre. La domanda, redatta su apposito modulo che sarà scaricabile dal 22 settembre dal sito del Comune di Fucecchio, dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa del pagamento della retta di frequenza alle attività (ricevuta, fattura etc ..) o, in alternativa, dalla dichiarazione del soggetto gestore delle attività estive frequentate che attesta l’importo e l'avvenuto pagamento della retta. La domanda potrà essere inviata tramite pec all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it, tramite posta elettronica a serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it, oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo (piano terra del palazzo comunale).

Il contributo sarà calcolato sulla base della situazione economica del nucleo familiare (valore ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni in corso di validità) e potrà essere erogato per la frequenza da una fino a quattro settimane alle attività estive.

La modulistica e i dettagli sul valore del contributo per le varie fasce ISEE sono consultabili sul sito del Comune di Fucecchio al link https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/bonus-estate.html.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

