Fucecchio, grande successo per il campo scuola 'Anch'io sono la Protezione Civile' al Parco Corsini

Si è chiuso con l’emozionante ammainabandiera, curato dal Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Fucecchio, il campo scuola “Anch'io sono la Protezione Civile”, promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio che ha accolto il progetto del Dipartimento di Protezione Civile di Roma.

Cinque giorni di attività (dall’8 al 12 settembre) hanno coinvolto ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni, impegnati in esperienze legate alla tutela ambientale, alle pratiche di primo soccorso e ai comportamenti da adottare in caso di emergenza, con l’obiettivo di formare cittadini sempre più consapevoli.

Il Parco Corsini ha fatto da base logistica per oltre 20 partecipanti, che hanno alternato attività didattiche ad uscite e prove pratiche. Tra i momenti più significativi, la visita alla riserva naturale dei Carabinieri della Biodiversità di Montefalcone, l’incontro con i cinofili dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la prova finale dedicata al montaggio di tende e all’utilizzo dei sistemi di prevenzione antincendio.

Un progetto dal forte valore civico e formativo, realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, del Comune di Fucecchio, del Nucleo Carabinieri Biodiversità Montefalcone, sede distaccata del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, del SECOV Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La riuscita dell’iniziativa è stata possibile anche grazie al sostegno dei Nuclei della Colonna Mobile della Regione Toscana, che hanno garantito supporto e collaborazione.

Riferisce Salvatore Spitaleri, Presidente del Nucleo di Protezione Civile ANC di Fucecchio ODV: “Mi sento onorato per la partecipazione dei Nuclei di Protezione Civile di Pistoia, San Miniato, Pescia, Lucca e Prato, parte integrante della Colonna Mobile della Regione Toscana.

Un sentito grazie al Nucleo Carabinieri Biodiversità Montefalcone, sede distaccata del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, alla Protezione Civile Empolese Valdelsa, alla Sindaca di Fucecchio con la sua Amministrazione e i dirigenti, che ci hanno dato la possibilità di sperimentare le nostre attività all’interno del Parco Corsini di Fucecchio.

Un grazie doveroso ai volontari del nostro Nucleo, a tutte le persone che ci hanno sostenuto in qualunque forma, alla Presidenza Nazionale ANC, al SECOV Nazionale e al Dipartimento di Protezione Civile, che ha permesso al nostro Nucleo di vivere questa importante esperienza”.

Fonte: Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC Fucecchio ODV

