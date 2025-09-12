Aprono le iscrizioni al progetto EXTRASCUOLA del Centro Trovamici

a lunedì 15 settembre alle ore 9 aprono ufficialmente le iscrizioni al servizio EXTRASCUOLA, promosso dal Centro Trovamici con il supporto del Comune di Empoli.

Il modulo di iscrizione sarà disponibile esclusivamente online dal 15 settembre alle ore 9 al link pubblicato sul sito del Comune di Empoli alla pagina dedicata al servizio: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-extrascuola-Trovamici-iscrizioni-a.s.-2025-2026

Il progetto, attivo dal 1° ottobre 2025 al 9 giugno 2026, è pensato per valorizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in un contesto educativo, sicuro e stimolante. Uno spazio di crescita, gioco e socializzazione che affianca e arricchisce l’esperienza scolastica.

È aperto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, e accoglie un numero limitato di partecipanti, suddivisi per fasce d’età:

- 15 posti per bambini dai 3 ai 6 anni (Scuola dell’Infanzia)

- 25 posti per bambini dai 6 ai 10 anni (Scuola Primaria)

È previsto anche un servizio Pedibus, attivo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Peter Pan e della Scuola Primaria Leonardo da Vinci, con accompagnamento da scuola al Centro Trovamici a cura di personale qualificato.

Per informazioni

Ufficio Servizi Educativi e Istruzione

Biblioteca Comunale – Via Cavour 36, Empoli

Referente: Giulia Giuntini – Tel. 0571 757127

Email: servizieducativi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

