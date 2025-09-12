Bobo Jiang, il trafficante evaso da Prato, torna in Italia

Bobo Jiang, il 38enne di origine cinese ricercato da mesi e catturato il primo settembre a Barcellona nell'ambito di un'operazione internazionale, è rientrato oggi in Italia atterrando a Fiumicino, accompagnato dagli agenti del team Fast del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Jiang aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 10 luglio, durante le operazioni di identificazione in questura a Prato, riuscendo a fuggire dalla sorveglianza delle autorità.

Nei due mesi successivi si è spostato attraverso vari Paesi europei — tra cui Italia, Belgio, Spagna e Francia — contando sull’appoggio di complici e reti di protezione. La procura lo indica come figura chiave della criminalità cinese a Prato e Milano, coinvolto soprattutto nel traffico di droghe sintetiche e nella falsificazione di documenti.