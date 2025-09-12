A fuoco camion nella notte, intossicato il conducente

A Le Croci di Calenzano nella notte, poco prima delle 5 del 12 settembre, ha preso fuoco un autoarticolato che trasportava bobine di carta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Barberino, Firenze e Calenzano.

Il conducente nel tentativo di effettuare il primo spegnimento con un estintore si è intossicato e riportato delle ustioni dal materiale volatile distaccato dai rotoli di carta. L’uomo è stato affidato al personale sanitario intervenuto con un equipaggio. Complesse e lunghe le operazioni di spegnimento.