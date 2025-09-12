Camion si ribalta allo svincolo A1 in piena notte

I vigili del fuoco di Barberino del Mugello sono intervenuti alle ore 3 di notte del 12 settembre sul tratto dell’autostrada A1 allo svincolo di Calenzano direzione Nord, in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante.

I pompieri hanno lavorato per la messa in sicurezza in seguito alla rottura del serbatoio di carburante (gasolio). Sul posto anche personale della Società Autostrade che ha posizionato materiale assorbente. Il veicolo è stato riposizionato da ditta specializzata.

