Caso Cocci, il legale di Belgiorno: "Estraneo ai fatti, danno incommensurabile per lui e la famiglia"

Claudio Belgiorno "nega recisamente gli addebiti trasfusi dalla procura nel decreto di perquisizione". A parlare è Ugo Fanti, l'avvocato  dell'ex consigliere comunale di FdI indagato nel caso Cocci e per truffa al Comune per presunti rimborsi illeciti.

"Non ha diffuso né inviato ai soggetti indicati dalla Procura alcun tipo di materiale riguardante la persona dell'avvocato Tommaso Cocci meno che mai materiale a contenuto sessualmente esplicito", spiega l'avvocato in una nota, precisando che darà anche contezza "della leicità" dei rimborsi chiesti per la sua attività da consigliere comunale.

Nella nota si afferma anche essere "falsa la circostanza" che nella perquisizione a casa di Belgiorno "sia stata trovata una lettera anonima non affrancata e/o un plico privo di qualsiasi francobollo" e che riguardo a ciò provvederà "a depositare denuncia" nei confronti di chi sarà ritenuto responsabile "per la divulgazione a terzi e/o alla stampa di materiale coperto dal segreto istruttorio, divulgazione peraltro riportata in maniera contraria al vero". Sui presunti rimborsi illeciti in danno del Comune, invece, il legale evidenzia che "l'indagine è stata chiusa con la contestazione di percezioni asseritamene indebite pari a 1.200 euro nel corso di 15 mesi di attività di consigliere" e non 34mila euro come emerso.

Il legale parla di un danno subito  "incommensurabile": "Il danno subito da Claudio Belgiorno e dalla propria famiglia, attesa l'estraneità a questa vicenda, è incommensurabile. I danni che verranno richiesti alle persone che saranno ritenute responsabili saranno altrettanto incommensurabili. Saranno altresì ingenti i danni che verranno richiesti" a quanti in questi giorni sui social "operano improvvidi commenti lesivi" del suo onore.

Lunedì alle 8:45 in procura è stato fissato l'interrogatorio di Belgiorno che, spiega il legale, "risponderà e rappresenterà circostanze e fatti di cui" il pm "dovrà inevitabilmente prendere atto".

