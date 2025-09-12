Caso Cocci, parla Poggianti: "Sono sereno, escludo le mie dimissioni"

"Escludo categoricamente delle dimissioni politiche a tre giorni dall’avvio di un’indagine. Sono indagato, mica condannato in terzo grado di giudizio", così Andrea Poggianti, il consigliere e vicepresidente del consiglio comunale di Empoli (Firenze) indagato insieme a Claudio Belgiorno, l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Prato.

"Sono sereno e confido nel lavoro degli inquirenti, - ha detto Poggianti - i quali stanno gestendo quest’inchiesta con il massimo tatto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, me compreso. Manifesto la mia massima disponibilità collaborativa, come già fatto durante 13 ore di perquisizione presso tutte le mie proprietà. Certo che tutto questo servirà a definire i contorni di una triste vicenda per il quale invoco la presunzione d’innocenza".

Andrea Poggianti, capogruppo de Il Centrodestra per Empoli, è finito pochi giorni nell'occhio del ciclone. Il caso riguarda le lettere minatorie a Tommaso Cocci, esponende pratese di FdI. È inoltre di poche ore fa la notizia di Belgiorno che ha deciso di lasciare il partito.