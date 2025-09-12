Caso Cocci, Poggianti dopo l’interrogatorio: "Non coinvolto direttamente nei fatti"

È durato circa un’ora l’interrogatorio di Andrea Poggianti, consigliere e vicepresidente del consiglio comunale di Empoli, indagato nell’inchiesta legata alle lettere indirizzate a Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli d’Italia a Prato.

"Sono stato collaborativo e ho risposto a tutte le domande – spiega Poggianti – in base a quel che sapevo ed escludendo un mio coinvolgimento diretto nella vicenda. Sono sereno e tranquillo, spero la questione possa risolversi nel migliore dei modi perché credo nella mia estraneità ai fatti e nell’innocenza come principio costituzionale fino al terzo grado di giudizio".