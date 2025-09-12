Castelfranco di Sotto, al via lavori da 30mila euro per manutenzione della pineta sull'Arno

Continuano gli interventi per mettere in sicurezza e risolvere le varie criticità del territorio castelfranchese e le strutture pubbliche. Dopo i lavori alla scuola Guerrazzi, intervento che ha avuto la priorità su tutti visto che è frequentato da centinaia di bambini, l'amministrazione comunale guidata da Fabio Mini, ha cominciato a sistemare anche la pineta lungo l'Arno, quella che rimane compresa tra via Pio la Torre e l'argine del fiume con un investimento di circa 30mila euro destinati alle manutenzioni straordinarie.

Per anni questo spazio pubblico, frequentato da molte persone, tra cui ragazzi e amanti degli animali, visto che qui si trova anche lo sgambatoio per i cani, ha creato problemi a causa di una prolungata carenza di manutenzione. Più volte in passato si sono staccati rami che andavano a cadere sulla sede stradale o nel parco con il rischio di colpire colpire persone o veicoli, oltre al fatto che alcuni alberi avevano dato segni di instabilità. Insomma un parco che in quelle condizioni era poco fruibile e stava diventando anche poco frequentato per questi pericoli.

Per riportare la pineta ad essere pienamente utilizzabile la Giunta Mini ha stanziato le risorse, andando a sistemare le varie criticità della pineta, soprattutto nell'ottica di riportarla a essere un luogo pienamente fruibile e sicuro.

Alcuni giorni fa sono partiti i lavori per sistemare i pini. La ditta incaricata dell'intervento, in primo luogo ha avviato la potatura di tutti i rami pericolanti e poi ha tagliato i pini che erano malati o comunque non più stabili e che potevano cadere soprattutto se sollecitati dagli agenti atmosferici.

I lavori sono tutt'ora in corso e proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza di tutta la pineta e alla fine ai castelfranchesi verrà restituita una pineta pienamente fruibile e frequentabile in tutte le stagioni dell'anno. Inoltre anche lo sgambatoio per i cani tornerà a essere uno spazio utilizzabile in sicurezza.

Al momento per eseguire i lavori è stato necessario occupare una parte degli stalli che si trovano lungo via Pio la Torre, ma appena terminata la potatura saranno liberati e torneranno ad essere utilizzabili, nel frattempo comunque i cittadini possono utilizzare quelli della piazza antistante.