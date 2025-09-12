Consiglio comunale, seduta straordinaria: si parla del Piano Operativo Comunale

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà giovedì 18 settembre 2025 alle

18 e eventuale prosecuzione alle 21 e eventuale continuazione nei giorni di

venerdì 19 settembre 2025 alle 18 e eventuale prosecuzione alle 21 e di sabato 20 settembre 2025 alle 9, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41.

Come di consueto i lavori potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2 Piano Operativo Comunale adottato con D.C.C. n.32 del 09.04.2024 – approvazione del documento di controdeduzione delle osservazioni/contributi pervenuti con contestuale adozione/riadozione di alcune modifiche sostanziali