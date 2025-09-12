Consiglio Comunale straordinario sulla Sicurezza, Lega: "Da maggioranza posizione ideologica e ottusa"

Dal Consiglio Comunale straordinario sulla sicurezza emergono dichiarazioni da parte della maggioranza che confermano una posizione ideologica e ottusa, incapace di cogliere la gravità della situazione quotidiana che vive il nostro paese.

I dati parlano chiaro: le carceri sono sovraffollate e a Sollicciano oltre il 60% dei detenuti è rappresentato da extracomunitari. Evidenziare l’urgenza di contenere ed espellere chi non ha diritto a restare sul nostro territorio non significa offendere una categoria etnica né promuovere discriminazioni razziali, ma semplicemente riconoscere la realtà.

La cosiddetta “zona rossa”, voluta dal Ministro Piantedosi, presuppone un controllo costante del territorio, possibile solo nelle grandi città dove è attivo il protocollo Strade Sicure. A Castelfiorentino, invece, ci troviamo in un paradosso: per il Sindaco la città non sarebbe abbastanza grande per richiedere l’esercito, ma lo è abbastanza per propagandare una “zona rossa” che di fatto non funziona perché priva degli strumenti necessari.

La strumentalizzazione dei provvedimenti proposti dal centrodestra si riscontra anche nel tema dei CPR. Ogni volta che in Consiglio Comunale chiediamo alla maggioranza di appoggiare l’istituzione di un centro in Toscana – scelta logistica che spetta comunque al Presidente di Regione – la proposta viene respinta. Salvo poi esultare pubblicamente per i rimpatri, possibili soltanto grazie alle politiche promosse dal centrodestra.

Che questa amministrazione non abbia come priorità la sicurezza è dimostrato anche dal rifiuto di richiedere una tenenza dei Carabinieri, giustificandosi con la presunta certezza che la richiesta non verrebbe accolta. Eppure, senza mai provarci, è impossibile ottenere risultati: lottare per la sicurezza, anche quando le possibilità sembrano minime, è una prerogativa che appartiene, a quanto pare, solo al centrodestra e in particolare alla Lega.

Susi Giglioli

Angelo Fiore

Lega Castelfiorentino