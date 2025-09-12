Consorzio Vino Chianti torna in Canada per due appuntamenti

Il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi

Il Consorzio Vino Chianti torna in Canada con due appuntamenti di alto profilo dedicati agli operatori del settore e alla stampa specializzata. Dopo il successo dello scorso anno, il 2025 conferma la centralità di questo mercato per la denominazione Chianti docg, con un programma che unisce approfondimento tecnico e valorizzazione delle diverse anime del Chianti.

Il primo evento si terrà a Toronto, il 22 settembre 2025, all’Aria Ristorante (25 York Street), con una masterclass condotta dal Master Sommelier John Szabo, in programma alle ore 10. Il tema sarà “An immersive exploration of the denomination through a vertical tasting of its main production categories, styles and sub-regions”, un percorso che guiderà i partecipanti alla scoperta della complessità e della ricchezza del Chianti attraverso una degustazione.

Il secondo appuntamento è fissato a Montréal, il 24 settembre 2025, all’Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec – Salle Mont-Royal (6° piano, 3535 rue Saint-Denis), sempre alle 10. A Montréal sarà la volta di Jacky Blisson, Master of Wine, che terrà una masterclass sullo stessa tema.

“Questi due appuntamenti rappresentano un’occasione fondamentale per consolidare il rapporto con un mercato dinamico come quello canadese e per rafforzare la conoscenza della denominazione Chianti Docg tra opinion leader e operatori di settore – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. Come Consorzio siamo impegnati a promuovere l’identità del Chianti nei contesti internazionali più attenti e strategici, offrendo esperienze di degustazione capaci di raccontare storia, territorio e visione futura della denominazione”.

