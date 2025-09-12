Controlli della municipale nel centro di Empoli, sanzioni e 3 allontanamenti

Con il rientro dei cittadini dalle ferie, settembre diventa il mese della ripartenza e della ripresa di movimento nel centro storico di Empoli. Anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, comando di Empoli, ha da giorni intensificato le attività di pattugliamento, monitoraggio e sanzioni nei confronti di cittadini e attività commerciali.

Solo per questa settimana sono scattate sanzioni per violazione dell'articolo 13 del regolamento di polizia urbana per altrettante attività commerciali oltre a tre ordini di allontanamento secondo la legge 46/2017 (Decreto Sicurezza) per persone di origine straniera.

Le donne e gli uomini della polizia municipale hanno compiuto controlli su due turni per 5 giorni a settimana.

I controlli saranno implementati anche nelle prossime settimane e verrà raddoppiato anche il servizio dei vigili di prossimità, inaugurato nell'inverno dello scorso anno.

Inizierà anche un pattugliamento rafforzato notturno su via della Noce, Del Papa e Lavagnini.

L'assessora alla Sicurezza si dice soddisfatta dell'impegno compiuto da parte di tutto il corpo di polizia municipale, che da sempre è presente nel gestire in prima persona gli interventi, assieme al resto delle forze dell'ordine, sul territorio e in particolare nelle zone più delicate. L'amministrazione, come afferma l'assessora, sta affiancando i controlli con altre misure a sostegno della riqualificazione di molte aree sensibili (progetto HUGO - Luci sulla città, Piazzetta Live e molto altro) per dare una risposta organica alle necessità di sicurezza manifestate dalle persone residenti.

L'assessore al Commercio e alle Attività Produttive ringrazia la polizia municipale per la presenza costante e continua a fianco della categoria dei commercianti, in un lavoro di squadra che quando viene effettuato con costanza e impegno porta i suoi frutti a sostegno di chi lavora onestamente. Un centro controllato, monitorato diventa più attrattivo, a tutela di tutti gli esercenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

