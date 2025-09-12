Csa Intifada, incontro con la delegazione bolognese di Ya basta di ritorno dal Chiapas

Attualità Empoli
Sabato 13 settembre incontro al csa intifada con la delegazione bolognese di Ya basta  di ritorno dal Chiapas

 Dal 2 agosto 2025 in Chiapas, Sud Est del Messico, si é svolto l’incontro “Algunas partes del todo”, ossia “Alcune parti del tutto”; per due settimane, un migliaio di compagne-i, di 37 Paesi del mondo (Italia compresa), hanno partecipato  alla “convocatoria” de La Morelia, un incontro internazionale di resistenze e ribellioni:  gli organizzatori ovvero le comunità zapatiste di origine Maya, attraverso il loro Governo Locale Autonomo, il Collettivo dei Governi Autonomi, Assemblee dei Collettivi di Governo Autonomo, INTERZONA e l’EZLN” – hanno organizzato questo incontro non per discutetere di analisi o di approcci teorici, ma piuttosto per incontrare esperienze e pratiche di resistenza del resto del mondo, non dimenticandosi del genocidio palestinese.

Di questo incontro internazionale e di solidarietà internazionale ne parleremo con i compagn* di Ya basta Bologna  di ritorno dal Chiapas ribelle.

PROGRAMMA

Ore 20,30 cena Vegana in collaborazione con L'associazione Mukka pazza a seguire video e incontro con i compagni di Ya basta Bologna.

Empoli

