Direzione d'orchestra, a Empoli la masterclass col maestro Ennio Nicotra

L’Associazione Il Contrappunto, in collaborazione con Orchestra Toscana Classica e con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, organizza la Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal M° Ennio Nicotra, in programma dal 5 al 12 ottobre 2025 al Teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio 59).

La Masterclass rappresenta un’occasione unica per giovani direttori under 35 residenti in Italia (inclusi i cittadini stranieri) e per cittadini italiani residenti all’estero: la partecipazione è gratuita e comprende il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Un investimento concreto a favore delle nuove generazioni di musicisti, reso possibile grazie al sostegno istituzionale. “Si tratta di una possibilità didattica importante e gratuita per giovani studenti che arriveranno a Empoli da tutto il mondo - spiega il presidente dell’Associazione Il Contrappunto, Damiano Tognetti - .Un’occasione che cogliamo al volo. Siamo certi che la città saprà apprezzare questa nostra nuova iniziativa”.

Il corso, aperto a un massimo di 8 partecipanti, offre un percorso intensivo di 60 ore tra lezioni teorico-pratiche, sessioni con duo pianistico e prove con orchestra, fino al concerto finale con Orchestra Toscana Classica. Il programma prevede lo studio della Sinfonia n.7 in La Maggiore op. 92 di Beethoven e della Sinfonia n.5 in mi minore op. 64 di Čajkovskij.

La didattica segue il “Metodo Musin”, elaborato dal leggendario insegnante russo Ilya Musin (1904-1999), del quale il Maestro Nicotra è stato allievo e assistente. Il metodo, dedicato alla semantica del gesto e alla comunicazione non verbale, è considerato un punto di riferimento mondiale per la tecnica direttoriale.

Opportunità per tutti: anche a pagamento e senza limiti di età o residenza

Oltre ai giovani under 35, la Masterclass è aperta anche a partecipanti di ogni età e nazionalità, compresi i non residenti in Italia. In questo caso la frequenza sarà a pagamento (il costo è di 500 euro), mantenendo invariata la possibilità di seguire un percorso formativo di altissimo livello sotto la guida di uno dei più autorevoli interpreti e divulgatori del Metodo Musin.

