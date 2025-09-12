Donne Democatiche di Pistoia a fianco di Non Una Di Meno: "Ogni pañuelo è una voce che conta"

Il pañuelo è un simbolo della lotta transfemminista. Non si rimuove, si rispetta. Nel nostro territorio e nella nostra città, così come in molte altre, i pañuelos – i fazzoletti rosa o fucsia appesi da Non Una Di Meno – non sono semplici pezzi di stoffa. Sono segni visibili di sorellanza, memoria e resistenza.

Ogni pañuelo parla. Parla di corpi che non ci sono più. Parla di giustizia negata, di patriarcato da abbattere, di violenze da denunciare. Parla di noi, donne che lottano, che pretendono un mondo più giusto. E ogni volta che uno di questi simboli viene strappato, tolto, censurato, non è un atto neutro. È un gesto violento, politico, inaccettabile. Eppure è stato fatto adducendo problemi di decoro urbano.

Rimuoverli è un atto politico. Chi strappa un pañuelo non sta “riordinando” lo spazio pubblico. Sta tentando di cancellare una presenza femminista, radicale, viva. Sta dicendo: “Qui, la vostra lotta non deve esistere”. Sta mettendo a tacere la memoria delle donne uccise, delle soggettività marginalizzate, delle vite precarie.

I pañuelos non offendono nessuno: ricordano. Non minacciano: esistono. Non sporcano: raccontano storie che non vogliamo dimenticare.

Noi Donne Democratiche esprimiamo vicinanza a NUDM di Pistoia e rifiutiamo ogni forma di censura che viene fatta da chi crede di essere lo sceriffo della città perché la sta governando (protempore, speriamo) per l'ultima volta.

Rivendichiamo con e per loro il diritto alla visibilità politica, alla memoria pubblica, alla rabbia collettiva pacifica.

Difendere i pañuelos significa stare dalla parte delle donne, delle soggettività LGBTQIA+, delle compagne migranti, delle precarie, delle invisibili.

Significa riconoscere che ogni fazzoletto è una voce e ogni voce conta.

La lotta non si cancella. Si moltiplica. Sappiatelo voi che vi definite civici ma che evidentemente incarnate un civismo ortodosso oscurantista fatto di potere patriarcale.

E per favore, chi li ha tagliati ci metta la faccia anziché farsi vedere a metà.

Aspettiamo che nella giunta ci sia chi con parole chiare si dissoci da chi fattivamente (e non sappiamo con quale autorità) ha tolto i panuelos.

Donne Democratiche Pistoia