Ex consigliere FdI a Prato indagato: Belgiorno lascia il partito

Politica e Opinioni Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Prato, ha annunciato la sua uscita dal partito dopo essere finito sotto indagine della procura pratese per il caso delle lettere minatorie al collega di partito Tommaso Cocci e per una presunta truffa ai danni del Comune legata a rimborsi.

"Annuncio la mia uscita dal partito Fratelli d’Italia, al quale ho aderito con profonda convinzione e impegno ormai da tanti anni, senza mai cambiare appartenenza o rinnegare i valori e gli ideali in cui credo", ha scritto Belgiorno in un post su Facebook nella serata di ieri.

La decisione, spiega, nasce dall’esigenza di tutelarsi: “Lasciare il partito, pur rappresentando un momento di grande dolore personale, è l’unica via per poter difendere la mia persona e ristabilire la verità su fatti e circostanze che mi hanno ingiustamente messo in discussione”.

L’ex consigliere ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto “ribadendo l’impegno a continuare a lavorare per il bene della comunità, mantenendo fede ai principi in cui ho sempre creduto, al di là delle appartenenze partitiche”.

Belgiorno ha inoltre annunciato per domani la diffusione di un comunicato stampa “in merito ai fatti emersi e alle accuse ricevute negli ultimi giorni”.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
12 Settembre 2025

Caso Cocci, parla Poggianti: "Sono sereno, escludo le mie dimissioni"

"Escludo categoricamente delle dimissioni politiche a tre giorni dall’avvio di un’indagine. Sono indagato, mica condannato in terzo grado di giudizio", così Andrea Poggianti, il consigliere e vicepresidente del consiglio comunale [...]

Prato
Politica e Opinioni
11 Settembre 2025

Regionali, la Lega presenta la lista dei candidati per il collegio di Prato

“La Lega ufficializza la propria squadra di candidati al Consiglio Regionale della Toscana per il collegio della provincia di Prato. Una lista forte, radicata nel territorio, con profili di esperienza [...]

Prato
Politica e Opinioni
10 Settembre 2025

Regionali, l'onorevole La Porta si candida nel collegio di Prato

’’Mi metto in campo in prima persona, candidandomi nel collegio di Prato, alle prossime elezioni regionali. In questo momento di difficoltà per la mia città, se gli elettori mi sceglieranno, [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina