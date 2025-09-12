Fermate a Firenze due ladre seriali sulla tramvia

Cronaca Firenze
Nei giorni scorsi, gli agenti della Pol-tramvia hanno notato presso la fermata della tramvia Guidoni due donne aggirarsi in modo sospetto in prossimità di un gruppo di turisti giapponesi.  Alla vista dei poliziotti, le due donne hanno tentato di darsi alla fuga provando a salire sul vagone della tramvia.

Fermate in tempo, sono emersi, a carico di entrambe, diversi precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali consumati proprio sui mezzi di trasporto. Inoltre, accertato che le due giovani non hanno residenza a Firenze né svolgono nella città un’attività lavorativa, il Questore della provincia di Firenze ha emesso nei loro confronti due fogli di via che le obbligherà per quattro anni a non farvi ritorno.

