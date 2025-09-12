Festa dello Sport e del Volontariato: domenica a Montelupo la prima edizione

Un’iniziativa pensata per valorizzare le realtà associative del territorio e offrire a cittadini e famiglie un’occasione di incontro, condivisione e partecipazione attiva.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra l’ASPD Montelupo e l’USC Montelupo con le altre associazioni sportive e di volontariato del nostro comune, e rappresenta una novità nel panorama degli eventi cittadini. L’obiettivo è quello di far conoscere le realtà associative del territorio e di offrire a cittadini e famiglie un’occasione di incontro, condivisione e partecipazione attiva.

Saranno infatti presenti oltre venti associazioni sportive, che proporranno dimostrazioni e prove aperte a tutti, e quattro associazioni di volontariato, che illustreranno le proprie attività e il ruolo che svolgono.

La Festa vuole essere un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e comunità, promuovendo attraverso sport e volontariato uno stile di vita attivo, solidale e partecipato.

L’invito è rivolto a tutti: bambini, giovani, adulti e famiglie. Sarà una giornata all’insegna dell’energia, dello stare insieme e della possibilità di conoscere da vicino l’impegno delle tante associazioni che animano e arricchiscono il nostro territorio.

Associazioni sportive presenti

ASP Montelupo Pallavolo – ASP Ginnastica Montelupo – USC Montelupo Calcio 1930 – ACSI Sport Toscana – ASD Unione Rugby Montelupo Empoli – ASD Sporting Montelupo – Turbone Ranch – ASE ASD (equitazione) – Calcio Fair Play Toscana – Scuderia Il Bobolino (equitazione) – ASD Dance Project (danza) – Enars Ballet Dans School (danza) – Miosotys Dans Academy (danza) – Artlabtriboo (danza) – ASD Sempre Avanti Firenze (pugilato) – Empoli Kombat Club (sport da combattimento) – Firenze Triathlon – Montelupo Padel Arena – Prima Divisione Sparta Softair – Budōkan Dōjō (arti marziali) – Wallers Empoli Tchoukball – Empoli Swarm Dodgeball – Montelupo Runners

Associazioni di volontariato presenti

Auser Montelupo – Misericordia Montelupo Fiorentino – Pubblica Assistenza Montelupo – La Racchetta (sezione Montelupo)

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa