Fool Park, al via corso per Attivatore o Attivatrice di Comunità

Vuoi fare la differenza nel tuo territorio? Vuoi conoscere nuove persone, metterti in gioco e contribuire a costruire qualcosa di concreto per la tua città? Il progetto FOOL PARK: Dentro il parco, fuori dagli schemi offre questa opportunità.

Si tratta di un percorso gratuito promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino con Coeso e Sociolab, dedicato a chi desidera animare il Parco dell’Ambrogiana e sviluppare nuove idee per la comunità. Momento focale del progetto è stata la manifestazione FOOL PARK che per due fine settimana nel mese di luglio ha animato il parco.

Obiettivo dell’amministrazione è mettere a sistema azioni di valorizzazioni e animazione del Parco dell’Ambrogiana e nel contempo offrire opportunità di crescita e aggregazione ai ragazzi.

Il corso per “Attivatore e attivatrice di comunità” è quindi parte di un più ampio progetto rivolto ai giovani, finalizzato a favorire partecipazione, inclusione e protagonismo.

Durante il percorso i partecipanti impareranno a coinvolgere le persone e a costruire relazioni di valore, utilizzeranno il parco come spazio creativo, aperto e condiviso, svilupperanno progetti di gruppo con un impatto sul territorio e acquisiranno competenze trasversali, spendibili in vari ambiti: dal lavoro allo studio, fino all’associazionismo.

Possono candidarsi tutte le persone interessate ad ascoltare, proporre idee e portare energia nella comunità. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: sono sufficienti curiosità e voglia di partecipare.

Gli incontri si svolgeranno presso il MMAB – via Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino, nelle seguenti date:

Martedì 23 settembre

Martedì 30 settembre

Martedì 7 ottobre

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: neusa.tsimba@sociolab.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa