Giani su Luca: "Le ho offerto posto nella mia lista, vuole restare nel PD"

Eugenio Giani prova a far rientrare il caso Sonia Luca, assessora di Pontedera, non inserita nella lista per la circoscrizione di Pisa dalla direzione del Pd toscano, con conseguente autosospensione dei Dem locali per protesta.

"Sono andato fisicamente ieri l'altro e ho offerto a Sonia Luca, visto il problema che c'è stato con il Partito Democratico di essere nella mia lista" ha detto Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alle prossime regionali.

Ma Luca, ha aggiunto Giani, "preferisce continuare la sua battaglia, il suo impegno, che è l'impegno per la Valdera, nel Partito Democratico e io lo vivo con molto rispetto". Comunque, "è evidente che quando si compongono le liste, queste dialettiche ci sono e ci saranno sempre".