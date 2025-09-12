Cambio al vertice della Guardia di Finanza Toscana: Gianluca Filippi nuovo comandante

Questa mattina, alla caserma Lido Gori di Firenze, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza. Alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Magliocco ha lasciato l’incarico al Generale di Divisione Gianluca Filippi.

Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili, militari e religiose della regione, insieme ai Comandanti Provinciali, al Reparto Operativo Aeronavale e a una rappresentanza di militari e associazioni.

Il Generale Cuneo ha ringraziato il Generale Magliocco, che si trasferirà a Palermo per guidare il Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, sottolineando i risultati raggiunti dalle Fiamme Gialle toscane. Allo stesso tempo ha dato il benvenuto al Generale Filippi, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico.

Il Generale Gianluca Filippi, 56 anni, è entrato nella Guardia di Finanza nel 1988 e ha ricoperto incarichi di comando e di staff a livello nazionale, tra cui il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona e il Comando Provinciale di Bologna. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria e ha conseguito due master universitari, uno in Diritto Tributario dell’Impresa alla Bocconi e uno in Strategia Globale e Sicurezza all’Università di Torino.

