Cambio al vertice della Guardia di Finanza Toscana: Gianluca Filippi nuovo comandante

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Questa mattina, alla caserma Lido Gori di Firenze, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza. Alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Magliocco ha lasciato l’incarico al Generale di Divisione Gianluca Filippi.

Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili, militari e religiose della regione, insieme ai Comandanti Provinciali, al Reparto Operativo Aeronavale e a una rappresentanza di militari e associazioni.

Il Generale Cuneo ha ringraziato il Generale Magliocco, che si trasferirà a Palermo per guidare il Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, sottolineando i risultati raggiunti dalle Fiamme Gialle toscane. Allo stesso tempo ha dato il benvenuto al Generale Filippi, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico.

Il Generale Gianluca Filippi, 56 anni, è entrato nella Guardia di Finanza nel 1988 e ha ricoperto incarichi di comando e di staff a livello nazionale, tra cui il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona e il Comando Provinciale di Bologna. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria e ha conseguito due master universitari, uno in Diritto Tributario dell’Impresa alla Bocconi e uno in Strategia Globale e Sicurezza all’Università di Torino.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
12 Settembre 2025

Olimpiade e Paralimpiade Uisp Firenze: tutti gli eventi del weekend

Arriva un fine settimana intenso e denso di eventi quello di sabato 13 e domenica 14 settembre, il primo dopo l’apertura ufficiale dei Giochi della quarta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade [...]

Firenze
Attualità
11 Settembre 2025

La Asl Toscana sud est vince, per il secondo anno consecutivo, il premio 'Donne Protagoniste in Sanità'

L’Azienda USL Toscana sud est vince – per il secondo anno di seguito - il premio Protagoniste in Sanità per il progetto "Il nostro impegno certificato: L'Azienda USL Toscana sud [...]

Toscana
Attualità
10 Settembre 2025

Programmazione in sanità: l’Area vasta Toscana Centro presenta il piano 2025-27

Equità, integrazione e sostenibilità sono i tre pilastri della programmazione di Area vasta presentata oggi a Castelfalfi (Montaione- FI). Il piano nasce dal lavoro congiunto di AUSL Toscana Centro, AOU [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina