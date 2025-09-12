Il Premio 'Santa Liberata' al progetto 'Alziamo il muro'

Assegnato alla famiglia di Meri Malucchi recentemente scomparsa, il Premio “Santa Liberata”, attribuito ogni anno dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, dalla Parrocchia e dal Movimento Shalom a conclusione della Camminata del Sandalo che, giunta alla XIII edizione, viene promossa per invocare la Pace.

Dopo le esibizioni dei giovani Musici e Sbandieratori delle contrade, Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento ha chiarito le finalità del Premio “Santa Liberata” consegnato subito dopo nelle mani dei familiari di Meri Malucchi, per riconoscerne i valori di altruismo e solidarietà.

Un impegno, quello di Meri e delle persone che l’hanno sostenuta, che ha portato alla nascita del progetto “Alziamo il muro”. Un nome che richiama alla pallavolo nella quale Meri Malucchi si è cimentata con impegno e successo per una vita, ma soprattutto al ruolo di un progetto che vuole alzare un muro a sostegno di chi ha più bisogno.

In poco tempo “Alziamo il muro” è riuscito a sensibilizzare le persone con una campagna che sta trovando per strada molti compagni di viaggio e vuole ora raggiungere i fondi necessari per l’acquisto di un macchinario per l’ospedale di Livorno.

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha ricordato Meri per le sue grandi doti, non solo come giocatrice ma anche come educatrice. Nel suo percorso difficile, ha scelto di condividere con tante persone, cercando di essere di aiuto alla vita degli altri, dimostrandosi un alto esempio di campionessa nello sport e nella vita.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa