Incendio in un'officina meccanica a Firenze

Nella serata di giovedì 11 settembre poco prima delle 23 ha preso fuoco un'officina meccanica in via San Zanobi a Firenze. Non ci sono persone coinvolte ma tanti sono stati i danni da fumo e agli impianti elettrici.

Sul posto i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento del locale situato al piano terreno. A scopo precauzionale sono state fatte allontanare le persone dagli appartamenti dal primo al terzo piano per la presenza dei fumi della combustione.

I pompieri sono entrati all’interno del locale ed effettuato il raffreddamento dei locali e la bonifica. Sono stati bonificati dai fumi gli appartamenti sovrastanti per consentire il rientro delle persone precedentemente allontanate.

