Incendio in un'officina meccanica a Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella serata di giovedì 11 settembre poco prima delle 23 ha preso fuoco un'officina meccanica in via San Zanobi a Firenze. Non ci sono persone coinvolte ma tanti sono stati i danni da fumo e agli impianti elettrici.

Sul posto i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento del locale situato al piano terreno. A scopo precauzionale sono state fatte allontanare le persone dagli appartamenti dal primo al terzo piano per la presenza dei fumi della combustione.

I pompieri sono entrati all’interno del locale ed effettuato il raffreddamento dei locali e la bonifica. Sono stati bonificati dai fumi gli appartamenti sovrastanti per consentire il rientro delle persone precedentemente allontanate.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
11 Settembre 2025

Operazione 'Delivery', due anarchici ai domiciliari per l'ordigno al Tribunale di Pisa

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Firenze, ha eseguito oggi due misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Delivery”. Ai domiciliari sono finiti due appartenenti all’area anarchica pisana, accusati di atto [...]

Firenze
Cronaca
10 Settembre 2025

Uomo trovato morto a Firenze, era il 60enne accusato dell'omicidio della madre

È stato identificato in Luca Fumagalli, 60 anni, l’uomo trovato senza vita lo scorso 6 settembre nei pressi di un supermercato in via Rocca Tedalda, alla periferia di Firenze. La [...]

Firenze
Cronaca
10 Settembre 2025

Firenze, fermato 51enne con 35 grammi di droga: aveva già una condanna

La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino tunisino di 51 anni. L’uomo, già condannato a 3 anni e 16 giorni [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina