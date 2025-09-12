Investita 28enne a Sesto Fiorentino, è ricoverata in gravi condizioni

Una 28enne è stata investita ieri sera in viale Gramsci a Sesto Fiorentino e si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. La giovane è stata trasportata in codice rosso e la prognosi resta riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada non lontano dalle strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto guidata da un 19enne fiorentino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’ambulanza, i carabinieri e la polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e stanno ascoltando alcuni testimoni per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.