Montespertoli investe sulla qualità dei servizi per la prima infanzia grazie ai fondi europei

Il Comune di Montespertoli ha aderito al bando regionale finalizzato a promuovere l’accoglienza delle bambine e dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2025/2026, ottenendo un contributo pari a € 26.343,82.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Toscana con risorse dell’Unione Europea e dello Stato, rientra nel Programma Regionale FSE+ 2021/2027 – Priorità Istruzione e Formazione, Azione PAD 2.f.12 – e nel progetto Giovanisì, volto a favorire l’autonomia dei giovani. L’obiettivo è duplice: garantire servizi educativi di qualità per i più piccoli e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Il bando, approvato con D.D. n. 8655 del 28/04/2025 e successivamente integrato con D.D. n. 15852 del 14/07/2025 e D.D. n. 17105 del 25/07/2025, sostiene sia i nidi a titolarità comunale che quelli privati, purché rispettosi degli standard di qualità previsti dal Regolamento Regionale 41/R/2013.

Grazie al finanziamento ottenuto, il Comune di Montespertoli destinerà le risorse al nido d’infanzia comunale, confermando il proprio impegno a garantire un servizio inclusivo, attento ai bisogni dei bambini e delle famiglie e conforme alle normative regionali vigenti.

Il Progetto ha beneficiato delle risorse dell’Unione Europea finalizzate a favorire l’accoglienza delle bambine e dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

