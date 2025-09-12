Nuova immagine e sito web per il Premio Letterario Boccaccio

Dal 12 al 14 settembre Certaldo ospita la 44^ edizione del Premio Letterario Boccaccio, una rassegna che quest’anno assume un significato speciale perché coincide con il 650° anniversario dalla morte di Giovanni Boccaccio, autore che ha trasformato la scrittura in un ponte tra mondi, idee e persone. Per celebrare questa ricorrenza straordinaria, l’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, organizzatrice del Premio, ha deciso di accompagnare la XLIV edizione con un’importante operazione di rebranding, presentando un nuovo logo, una nuova immagine coordinata e un sito internet completamente rinnovato, curati dal brand designer Marco Di Nucci.

«Volevamo che questa edizione speciale evolvesse nella continuità, con una nuova identità visiva capace di parlare al pubblico di oggi senza perdere il legame con la tradizione», spiega Simona Dei, presidente dell’Associazione. Il Premio, che celebra ogni anno la pluralità della parola scritta, si propone con questa nuova veste di rendere visibile e immediatamente riconoscibile la propria identità, comunicando valori come pluralità, autenticità e libertà narrativa. Il nuovo logo richiama il volto di Boccaccio con il caratteristico cappuccio medievale, reinterpretato in chiave moderna e aperta alla lettura contemporanea, mentre il mosaico di colori che lo accompagna rappresenta simbolicamente i diversi stili letterari – dalla narrativa alla saggistica, dal teatro al giornalismo, fino alla divulgazione – trasformando la pluralità di voci in una vera e propria metafora visiva della letteratura contemporanea. Le linee pulite e moderne del logotipo affermano la contemporaneità del Premio, in equilibrio tra radici storiche e linguaggi del presente.



Il nuovo sito internet, coerente con questa filosofia, è stato pensato per essere più semplice, chiaro e organizzato, facilmente fruibile da qualsiasi dispositivo. Non si limita a raccogliere il programma completo della rassegna e le informazioni sui premiati, ma offre anche una panoramica sull’Associazione, sulle edizioni precedenti e sul Boccaccio Giovani, il concorso letterario nato per dare spazio di espressione alle nuove generazioni. Quest’ultimo si è ormai affermato come un vero e proprio laboratorio di scrittura e riflessione, in cui i giovani talenti possono confrontarsi con il valore della parola e con i linguaggi contemporanei della narrativa.

«L’obiettivo di questa nuova immagine - sottolinea ancora Simona Dei - è costruire un’identità coerente e distintiva, capace di imprimersi nella memoria e di rappresentare con forza il prestigio, la storia e la missione del Premio Boccaccio».

Questa XLIV edizione conferma così la capacità del Premio di rinnovarsi senza tradire la propria storia, celebrando autori e autrici che, come Boccaccio, sanno usare la parola per raccontare il reale con profondità, originalità e stile. Dal 12 al 14 settembre Certaldo diventa il centro di una festa della scrittura che unisce tradizione, innovazione e riflessione sul futuro della letteratura, offrendo al pubblico un’esperienza culturale unica, nel segno di Giovanni Boccaccio e del valore universale della parola scritta.

Fonte: Ufficio stampa

