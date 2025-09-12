Oltre 60 persone alla cena dei volontari del Partito Democratico di Fucecchio

La campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre è ormai ufficialmente iniziata, e il Partito Democratico di Fucecchio ha voluto segnare questo momento con una cena, che ha visto protagonisti i volontari e le volontarie che, giorno dopo giorno, si impegnano al fianco del partito per ascoltare, sostenere e rappresentare la comunità locale.

Il PD di Fucecchio ha mostrato un volto coeso, in cui l'intero gruppo dirigente – dai giovani militanti ai più esperti – ha partecipato attivamente. Questo è stato un segnale importante per la comunità: un partito che sa rinnovarsi senza perdere la sua identità, ma che al contempo si apre al futuro, coinvolgendo nuove energie e sensibilità.

In una fase politica in cui la disillusione e la sfiducia nei confronti della politica sono sentimenti diffusi, il Partito Democratico di Fucecchio ha voluto dare un chiaro messaggio: l'unità e l’impegno delle persone sono il motore della buona politica. Durante la serata, è stato sottolineato come la politica locale debba rispondere in modo concreto ai bisogni reali dei cittadini, e come la conoscenza diretta delle problematiche sia fondamentale per mettere in campo soluzioni efficaci.

Le elezioni regionali, in programma il 12 e 13 ottobre, non sono solo un momento per scegliere chi guiderà la Toscana nei prossimi anni, ma anche una prova del valore dell'ascolto attivo. Secondo il PD di Fucecchio, infatti, la vera sfida della politica è proprio quella di "conoscere profondamente le esigenze del territorio".

Tante sono state le sfide affrontate dalla squadra del presidente Eugenio Giani in questi 5 anni e i risultati ottenuti hanno reso la Toscana vicina e attenta alle persone, dinamica e capace di adattarsi ai cambiamenti. Una Toscana progressista, che non lascia indietro nessuno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa