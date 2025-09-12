Parte a Siena il torneo di calcio a otto 'Città del Palio'

Al via da mercoledì 17 settembre a Siena il primo torneo di calcio a otto “Città del Palio”, organizzato dal gruppo sportivo Polizia Locale di Siena in collaborazione con il Comune di Siena e che coinvolgerà oltre cento atleti dalla Toscana e dall’Italia. Oltre alla rappresentativa senese, infatti, parteciperanno le Polizie Locali di Firenze, Livorno, Prato, Arezzo e Genova.

Il programma prevede mercoledì 17 settembre alle ore 21 la presentazione dell’evento presso il bastione San Domenico della Fortezza Medicea, a cui parteciperanno Tommaso Franchi e una rappresentanza del Siena Fc. Le partite eliminatorie sono previste giovedì 18 e venerdì 19 settembre dalle ore 9 in poi presso il campo sportivo di San Miniato, in via Veterani dello Sport. Domenica 21 settembre, sempre alle ore 9, le semifinali, mentre la finalissima è prevista alle ore 11. Sempre presso il bastione San Domenico, domenica 21 settembre, è in programma l’evento di chiusura della manifestazione, al termine delle gare.

Nei giorni del torneo sono state programmate visite guidate nel centro storico di Siena per far conoscere le bellezze culturali della città.

 

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

