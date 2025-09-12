Piaggio in difficoltà, Galletti (M5S): “Fallimento Meloni, serve un patto per l’industria toscana”

Irene Galletti

Il Movimento 5 Stelle propone un Fondo Regionale, investimenti e formazione per salvaguardare occupazione e competitività

Lo scorso 10 settembre, a Pontedera, si è svolto un incontro tra i vertici di Piaggio e la FIOM-CGIL. L’azienda ha delineato una situazione difficile, segnata dalla contrazione del mercato e dalle pressioni internazionali, con un futuro ancora incerto.

In questo scenario interviene il Movimento 5 Stelle, con la posizione della coordinatrice regionale Irene Galletti, candidata nella circoscrizione di Pisa alle prossime elezioni regionali: “Il quadro emerso certifica il fallimento del governo Meloni. Dal 2023 Piaggio è costretta a fare i conti con una contrazione del mercato e con una concorrenza asiatica favorita dalle politiche europee sull’elettrificazione. A tutto questo si aggiungono i costi energetici insostenibili: in Italia l’elettricità è passata da 134 €/MWh nel 2020 a 166 €/MWh nel 2025, mentre il gas è raddoppiato da 0,31 a 0,66 €/mc. Non possiamo accettare che le nostre imprese affrontino da sole queste sfide, senza un piano industriale nazionale degno di questo nome”.

Galletti annuncia iniziative concrete nel prossimo Consiglio Regionale: “Una realtà storica come Piaggio deve essere tutelata per salvaguardare l’occupazione. Per questo proponiamo un Patto per l’Industria che coinvolga istituzioni, sindacati e imprese nella definizione di un piano strategico mirato a investimenti, sostenibilità e tutela dei lavoratori. Vogliamo istituire un Fondo Regionale per sostenere le filiere produttive e favorire la riqualificazione dei lavoratori, agire sui costi energetici e rafforzare la formazione professionale, perché sono elementi decisivi per garantire competitività e sviluppo”.

Il nostro obiettivo – conclude Gallettiè restituire alla Toscana una politica industriale forte, capace di garantire innovazione e lavoro stabile”.

Fonte: M5S Toscana - Ufficio Stampa

