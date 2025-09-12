Pontedera, ancora ritardi nella riapertura del centro dialisi. Meini (Lega): "Totale mancanza di rispetto verso i pazienti"

"Una decina di giorni orsono eravamo già nuovamente intervenuti denunciando i colpevoli ritardi nell'apertura dell'agognato reparto dialisi dell'ospedale di Pontedera", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e capolista per Pisa e provincia alle prossime elezioni regionali.

"Anche il Sindaco (e ci mancherebbe...) si era detto dispiaciuto di questo differimento nell'operatività dell'importante struttura ed annunciava una pronta risoluzione della problematica che, però, ad oggi non è stata minimamente risolta - prosegue il Consigliere -. Ci risulta, infatti, che gli ascensori siano ancora fuori uso e che persistano pure altre carenze, tali da non consentire il via libera - sottolinea la rappresentante della Lega-.

"La situazione resta, dunque, alquanto nebulosa e c'indigna questa totale mancanza di rispetto verso i pazienti - insiste Meini -.Se questo è il modo di preservare la sanità territoriale, allora è bene che qualcuno (leggi il Presidente Giani) si faccia un serio esame di coscienza... -conclude amaramente il Consigliere".