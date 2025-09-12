Prima campanella a Empoli: in quasi 10mila tornano a scuola

Lunedì 15 settembre segna l'avvio del nuovo anno scolastico a Empoli. Dalle scuole dell'infanzia alle primarie passando per le secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie), saranno quasi 10mila studentesse e studenti (9.974 per la precisione) a cominciare il nuovo percorso di studi questa settimana.

Il sindaco di Empoli e l'assessora alla Scuola e all'Infanzia rivolgono un sentito augurio di buon lavoro a tutte le studentesse e gli studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente, ai dirigenti scolastici e a tutta la comunità educativa di Empoli.

La scuola, come afferma l'assessora, rappresenta il cuore pulsante della nostra società: è il luogo in cui si costruisce il futuro, si coltivano conoscenze, si formano coscienze e si educa alla cittadinanza attiva. È nella scuola che prendono forma i valori dell’inclusione, del rispetto reciproco e della partecipazione. In un tempo in cui le sfide educative si fanno sempre più complesse, è fondamentale continuare a lavorare insieme per una scuola aperta, accogliente e capace di offrire a ciascuno e a ciascuna pari opportunità di crescita, senza lasciare indietro nessuno.

L’Amministrazione comunale, nelle parole del sindaco, continuerà a garantire il proprio impegno a fianco delle istituzioni scolastiche, investendo in spazi sicuri, servizi efficienti e progetti educativi che rafforzino il senso di comunità e il legame tra scuola e territorio. A tutte e a tutti, l’augurio di un anno ricco di esperienze significative, di relazioni costruttive e di apprendimento condiviso.

GLI ISCRITTI NEL DETTAGLIO - Sono 880 i bambini che frequentano il triennio della scuola dell’infanzia nei due Istituti Comprensivi e nelle scuole paritarie di Empoli. Sono 1.818 quelli iscritti alle scuole primarie pubbliche e paritarie. Nelle scuole secondarie di primo grado sono invece 1.297 (alla Vanghetti 639, alla Busoni 524, 134 alle paritarie). Il numero degli studenti delle scuole superiori è pari a 5979 iscritti. Secondo i primi dati aggiornati degli uffici comunali, risultano 1.621 iscritti al ‘Pontormo’, 1.332 al ‘Virgilio’, 1.270 al ‘Fermi-Da Vinci’, 1.560 al ‘Ferraris-Brunelleschi’, 120 al Calasanzio e 76 nelle classi della Santissima Annunziata.

I DIRIGENTI - I dirigenti delle scuole empolesi rimangono quasi tutti invariati rispetto allo scorso anno. Sono infatti: Marco Venturini dell’Istituto Comprensivo Empoli Est, Maria Anna Bergantino dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, Gaetano Flaviano per l’Istituto Superiore Fermi – Leonardo da Vinci, Grazia Mazzoni per l’Istituto Superiore Ferraris Brunelleschi, Filomena Palmesano per l'Istituto Superiore Il Pontormo, Valeria Alberti per l'Istituto Superiore Virgilio, Fortunato Rao per il Ss.ma Annunziata e per il Calasanzio.

MENSA SCOLASTICA – Il servizio di mensa scolastica partirà da mercoledì 24 settembre in coincidenza con la partenza dell’orario scolastico regolare come condiviso con gli Istituti Comprensivi nelle riunioni di programmazione tenutesi il 4 luglio scorso.

Qualche dato sul servizio: lo scorso anno sono stati forniti 51.157 pasti fra nidi e centro ZeroSei, 104.520 pasti ai bambini delle scuole dell'infanzia, oltre 176.835 ai bambini delle scuole primarie e 2.519 ai ragazzi della scuola secondaria di I grado.

In totale la cifra, considerando anche altre voci, fa salire il numero di pasti serviti nelle scuole a quasi 335.031 in un anno scolastico.

TRASPORTO SCOLASTICO - Al 1 settembre sono 394 gli iscritti che utilizzeranno il servizio scuolabus: 76 dell'infanzia, 187 delle primarie e 131 delle scuole medie. Sono 943 i km (tra andata e ritorno) percorsi al giorno.

ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA IN CLASSE – Il Comune di Empoli garantisce l’assistenza socio-educativa in classe ai bambini con disabilità che frequentano dal nido alla scuola secondaria di II grado.

Le richieste pervenute dalle scuole per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per l'anno scolastico 2025-2026 sono state in totale 175: 4 per i nidi d'infanzia, 25 per le scuole dell'infanzia, 54 per le scuole primarie, 46 per le scuole secondarie di I grado e 46 per le scuole secondarie di II grado. Le ore complessivamente da erogare durante l'anno al momento saranno pari a 62.656.

SENZA ZAINO - Arriva a cifra tonda il Progetto ‘Senza Zaino’, avviato nell’anno scolastico 2015/2016 e giunto a 10 anni di attività. Il progetto è stato potenziato costantemente di anno in anno. Sono coinvolte sia scuole dell’infanzia, sia primarie, fino al livello della secondaria di primo grado. Sono 7 le scuole interessate per questo anno scolastico. I plessi interessati sono per l’istituto comprensivo Empoli Est: scuola dell’infanzia di Ponzano, Serravalle e Cortenuova, scuola primaria di Ponzano, scuola secondaria Vanghetti con 1 sezione. Per l’istituto comprensivo Empoli Ovest: scuola primaria di Cascine e Avane.

