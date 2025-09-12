Rapina supermercato usando un machete, arrestato 27enne

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Giovedì 11 settembre nel pomeriggio la polizia ha arrestato un 27enne a Firenze. Il giovane, di origini marocchine, aveva un machete in mano e aveva provato a rapinare un supermercato in via Canova.

Dopo aver nascosto alcol all’interno dei pantaloni, arrivato alle casse, ha minacciato le cassiere mostrando un machete che aveva sotto la maglia, guadagnandosi la fuga.

I poliziotti, grazie alla precisa descrizione del soggetto e alle telecamere di videosorveglianza, hanno subito individuato il soggetto, lo hanno pedinato e lo hanno fermato a bordo di un autobus sul quale era salito.

Il 27enne è stato trovato con un coltello di grandi dimensioni nascosto nel retro di un sedile, oggetto sottoposto a sequestro, e con una bottiglia di birra e due bottiglie di liquore. Il giovane ora è a Sollicciano.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
12 Settembre 2025

Fermate a Firenze due ladre seriali sulla tramvia

Nei giorni scorsi, gli agenti della Pol-tramvia hanno notato presso la fermata della tramvia Guidoni due donne aggirarsi in modo sospetto in prossimità di un gruppo di turisti giapponesi.  Alla [...]

Firenze
Cronaca
12 Settembre 2025

Sorpreso a vendere eroina, 28enne arrestato

Un cittadino nigeriano di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per illecita cessione e detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dal Commissariato [...]

Firenze
Cronaca
12 Settembre 2025

Incendio in un'officina meccanica a Firenze

Nella serata di giovedì 11 settembre poco prima delle 23 ha preso fuoco un'officina meccanica in via San Zanobi a Firenze. Non ci sono persone coinvolte ma tanti sono stati [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina