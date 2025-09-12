Rapina supermercato usando un machete, arrestato 27enne

Giovedì 11 settembre nel pomeriggio la polizia ha arrestato un 27enne a Firenze. Il giovane, di origini marocchine, aveva un machete in mano e aveva provato a rapinare un supermercato in via Canova.

Dopo aver nascosto alcol all’interno dei pantaloni, arrivato alle casse, ha minacciato le cassiere mostrando un machete che aveva sotto la maglia, guadagnandosi la fuga.

I poliziotti, grazie alla precisa descrizione del soggetto e alle telecamere di videosorveglianza, hanno subito individuato il soggetto, lo hanno pedinato e lo hanno fermato a bordo di un autobus sul quale era salito.

Il 27enne è stato trovato con un coltello di grandi dimensioni nascosto nel retro di un sedile, oggetto sottoposto a sequestro, e con una bottiglia di birra e due bottiglie di liquore. Il giovane ora è a Sollicciano.

Notizie correlate