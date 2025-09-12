Regionali, Cordone (Lega): “Otto punti per la sicurezza in Toscana e nell’Empolese Valdelsa”

A poco più di un mese dalle elezioni regionali, Marco Cordone, segretario comunale della Lega a Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario del partito a Firenze, ha presentato un volantino dal titolo “8 punti per la sicurezza”, che sarà distribuito dal 10 settembre sul territorio.
Cordone, fondatore del comitato Dalla Parte di Abele, ha dichiarato: “Ribadisco alcuni concetti sulla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini per quanto riguarda il territorio toscano, con particolare attenzione all’Empolese Valdelsa e al Comune di Fucecchio, che appartiene anche al Comprensorio del Cuoio e della Pelle”.
Nel documento, l’esponente leghista richiama i principi cardine della sua proposta politica:
-
Tolleranza zero verso chi delinque.
-
Certezza e severità della pena, senza sconti né permessi.
-
Carcere per i criminali, senza alternative.
-
Applicazione del Decreto Sicurezza, con più tutele alle forze dell’ordine e meno impunità per chi infrange la legge.
-
Contrasto allo spaccio di droga, che secondo Cordone affligge in particolare le colline delle Cerbaie.
-
Videosorveglianza avanzata nei luoghi meno presidiati dalle forze di polizia.
-
Realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in Toscana, nel rispetto dei diritti umani.
-
Potenziare le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Volterra ed Empoli, con l’affiancamento della Polizia Penitenziaria.
Secondo Cordone, “non c’è libertà senza sicurezza” e la Regione Toscana dovrà aprire un confronto con il Governo nazionale per garantire strutture adeguate a ospitare i soggetti socialmente pericolosi, oggi affidati alle REMS.
