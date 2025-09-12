Regionali, Cordone (Lega): “Otto punti per la sicurezza in Toscana e nell’Empolese Valdelsa”

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

A poco più di un mese dalle elezioni regionali, Marco Cordone, segretario comunale della Lega a Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario del partito a Firenze, ha presentato un volantino dal titolo “8 punti per la sicurezza”, che sarà distribuito dal 10 settembre sul territorio.

Cordone, fondatore del comitato Dalla Parte di Abele, ha dichiarato: “Ribadisco alcuni concetti sulla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini per quanto riguarda il territorio toscano, con particolare attenzione all’Empolese Valdelsa e al Comune di Fucecchio, che appartiene anche al Comprensorio del Cuoio e della Pelle”.

Nel documento, l’esponente leghista richiama i principi cardine della sua proposta politica:

  1. Tolleranza zero verso chi delinque.

  2. Certezza e severità della pena, senza sconti né permessi.

  3. Carcere per i criminali, senza alternative.

  4. Applicazione del Decreto Sicurezza, con più tutele alle forze dell’ordine e meno impunità per chi infrange la legge.

  5. Contrasto allo spaccio di droga, che secondo Cordone affligge in particolare le colline delle Cerbaie.

  6. Videosorveglianza avanzata nei luoghi meno presidiati dalle forze di polizia.

  7. Realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in Toscana, nel rispetto dei diritti umani.

  8. Potenziare le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Volterra ed Empoli, con l’affiancamento della Polizia Penitenziaria.

Secondo Cordone, “non c’è libertà senza sicurezza” e la Regione Toscana dovrà aprire un confronto con il Governo nazionale per garantire strutture adeguate a ospitare i soggetti socialmente pericolosi, oggi affidati alle REMS.

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
11 Settembre 2025

Regionali, Barnini (PD): "Candidature condivise, nessuna guerra interna. Ecco le nostre priorità"

Nel giugno del 2024 ha terminato il suo secondo mandato a sindaca di Empoli, nei giorni scorsi è stata ufficializzata come candidata capolista PD nel collegio dell'Empolese Valdelsa alle Regionali [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
9 Settembre 2025

Regionali, ufficiali le candidature del PD Empolese Valdelsa: Barnini capolista, secondo Cucini

Parte la campagna elettorale del Partito Democratico verso le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Ieri sera la direzione regionale del Partito democratico della Toscana ha formalizzato le liste [...]

Toscana
Politica e Opinioni
8 Settembre 2025

Reddito di cittadinanza regionale, Cantini (FdI): "Dubbi sull’uso dei fondi europei e sul rispetto delle priorità sociali"

“Apprendiamo dalle dichiarazioni del presidente Eugenio Giani che il cosiddetto Reddito di cittadinanza regionale sarà finanziato con 15-20 milioni di euro di fondi europei, senza gravare – a suo dire [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina