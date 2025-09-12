Regionali, Cordone (Lega): “Otto punti per la sicurezza in Toscana e nell’Empolese Valdelsa”

A poco più di un mese dalle elezioni regionali, Marco Cordone, segretario comunale della Lega a Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario del partito a Firenze, ha presentato un volantino dal titolo “8 punti per la sicurezza”, che sarà distribuito dal 10 settembre sul territorio.

Cordone, fondatore del comitato Dalla Parte di Abele, ha dichiarato: “Ribadisco alcuni concetti sulla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini per quanto riguarda il territorio toscano, con particolare attenzione all’Empolese Valdelsa e al Comune di Fucecchio, che appartiene anche al Comprensorio del Cuoio e della Pelle”.

Nel documento, l’esponente leghista richiama i principi cardine della sua proposta politica:

Tolleranza zero verso chi delinque. Certezza e severità della pena, senza sconti né permessi. Carcere per i criminali, senza alternative. Applicazione del Decreto Sicurezza, con più tutele alle forze dell’ordine e meno impunità per chi infrange la legge. Contrasto allo spaccio di droga, che secondo Cordone affligge in particolare le colline delle Cerbaie. Videosorveglianza avanzata nei luoghi meno presidiati dalle forze di polizia. Realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in Toscana, nel rispetto dei diritti umani. Potenziare le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Volterra ed Empoli, con l’affiancamento della Polizia Penitenziaria.

Secondo Cordone, “non c’è libertà senza sicurezza” e la Regione Toscana dovrà aprire un confronto con il Governo nazionale per garantire strutture adeguate a ospitare i soggetti socialmente pericolosi, oggi affidati alle REMS.

