Regionali, Ghezzi (FI Empoli): "Da Giani 'presenzialismo', ma nessuna visita dopo nubifragio all'Elba"

Sono passate poco più di 24 ore dal nubifragio che ha colpito l’Isola d’Elba e il “nostro” Presidente Eugenio Giani non ha neppure fatto cenno di volere recarsi sui luoghi devastati dalla furia dei temporali abbattutisi sull’isola; già messa a dura prova lo scorso 13 febbraio. Tutta la presidenza di Eugenio Giani si è caratterizzata per un presenzialismo senza precedenti e l’attuale campagna elettorale ne è la degna prosecuzione.

Non un cenno a quanto ha fatto in questi cinque anni alla presidenza della Toscana, non una chiara programmazione sui futuri cinque di cui ad oggi si sa per certo solo che, insieme a tutti gli altri punti dell’accordo stipulato con il MoVimento 5 Stelle, introdurrà il reddito di cittadinanza regionale.

Brindare e farsi fotografare con la fascia bianco rossa della Regione Toscana ieri a Greve in Chianti, in occasione della 53° edizione dell’Expo Chianti Classico, evidentemente per il “nostro” Presidente era più importante che recarsi all’Isola d’Elba e manifestare fisicamente la propria vicinanza al popolo elbano, ascoltare le loro richieste, rendersi conto di persona del disastro che li ha colpiti e mettere a loro disposizione tutte le risorse della Regione per aiutarli a rialzarsi.

Per come intendo io fare politica, un capo di Governo, un Presidente di Regione, un vero leader deve essere lì dove c’è bisogno, accanto al suo popolo senza foto in posa, senza interviste costruite ma con partecipazione e sincera condivisione per chi in quel momento si trova in una condizione di debolezza.

Deve essere disposto ad accettare le critiche, anche dure, ad ammettere le proprie responsabilità, se ne ha, e soprattutto a darsi da fare, per quel che gli compete, perché non si ripetano catastrofi simili e per aiutare con tutti i mezzi a propria disposizione le famiglie e le attività commerciali e industriali a tornare piano piano al prima della tragedia.

Nonostante sia candidata per il Consiglio della Regione con Forza Italia a sostegno di Alessandro Tomasi sarei contenta, per gli elbani e noi tutti, se domani venissi smentita.

Claudia Ghezzi

Segretario Comunale Forza Italia Empoli

