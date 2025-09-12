Regionali, Toscana Rossa: firme depositate in tutti i collegi

Politica e Opinioni Toscana
La lista di sinistra radicale Toscana Rossa (Prc, Pap, Possibile) ha annunciato di aver raccolto e depositato le firme necessarie per presentarsi in tutte le circoscrizioni elettorali della Toscana.

«Firme raccolte e depositate. Non è ancora finita, ma un grazie a tutte le compagne e i compagni per averci permesso di depositare la modulistica in tutte le circoscrizioni», ha scritto sui social la candidata Antonella Bundu.

La consigliera comunale fiorentina ha sottolineato le difficoltà della raccolta: «Non è stato facile, perché in piena estate tante persone non sono facilmente raggiungibili e c’è anche un problema di autenticazione. È stato uno sforzo non scontato ma importante, che ci ha di fatto fatto iniziare la campagna elettorale».

Bundu ha precisato che sarà necessario attendere la conferma ufficiale: «È ancora presto per dire che ci siamo con certezza, dobbiamo attendere che in tutti e 13 i collegi arrivi la conferma che è stato presentato tutto correttamente. Ma quello che dipendeva da noi lo abbiamo fatto, insieme, senza risparmiarci e sapendo che abbiamo davanti una campagna elettorale corta, ma decisiva per portarci al governo della Regione e rendere la Toscana Rossa».

